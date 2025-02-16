وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتى فى ميونيخ

التقى السيد وزير الخارجية الدكتور علي يوسف برصيفه السيد عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي فى إطار المشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن الخارجية الكويتي.

واعرب الوزير عن تقدير الحكومة والشعب السوداني لمواقف دولة الكويت الشقيقة المساندة للسودان وتسيير الجسر الجوي للمساعدات الإنسانية وهو ما يعكس متانة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ونقل السيد تحيات السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لشقيقه سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت،

أكد السيد وزير الخارجية الكويتي، من جانبه، اهتمام سمو أمير دولة الكويت ومتابعته للأوضاع فى السودان وأمله بعودة السلام والاستقرار إلى السودان، وثقته فى حكمة شقيقه رئيس مجلس السيادة الانتقالي التى ستقود الى تحقيق ذلك.

واتفق الوزيران على استئناف عمل آليات التعاون المشترك بين البلدين وتفعيل مشروع الأمن الغذائي الكويتي فى السودان والذى يهدف الى تحقيق المنافع المشتركة للبلدين الشقيقين.

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