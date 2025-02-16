وزير الخارجية يلتقي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية

التقى السفير د. علي يوسف وزير الخارجية السبت بالسفير د. كريستيان تيرنر المدير العام للشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية .

وبحث اللقاء سبل تعزيز الحوار والإنخراط الإيجابي بين البلدين.

وقدم السيد الوزير شرحا لتطورات الأوضاع في البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

ودعا لأن يتعامل السودان وبريطانيا كاصدقاء بدلا عن المواجهة في المنابر الدولية، لأن ذلك أثبت عدم جدواه.

وقال إن أي مبادرات أو أنشطة تتعلق بالسودان يجب ان تتم بالتشاور مع الحكومة وبموافقتها وإلا لن يكون لها أثر فعلي.

وأكد السيد تيرنر حرص حكومته على الحوار مع السودان لهذا فإنها سترسل وفدا رفيع المستوى للسودان في الفترة القادمة.

سونا