وزير الخارجية يلتقي بنظيره التركي بميونيخ

التقى السيد وزير الخارجية الدكتور علي يوسف، السبت، اثناء مشاركتة في الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن، برصيفه التركي السيد هاكان فيدان.

تطرق اللقاء الى سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى المجالات المختلفة.

وأعرب السيد الوزير عن تقدير السودان للجهود والاتصالات التركية الرامية للمساعدة في تحقيق الاستقرار فى السودان، والمساعدات الإنسانية التي قدمتها تركيا للشعب السوداني، من ناحيته أكد وزير الخارجية التركي اهتمام بلاده بضمان استقرار ووحدة السودان لانه بلد مهم فى القارة والمنطقة، وتوافق الوزيران على استمرار التشاور بينهما .وتبادل الزيارات.

سونا