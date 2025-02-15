الإعيسر يؤكد حرص وزارة الإعلام على مشاركة الإعلاميين هموهم والتعاون معهم خدمة لمصالح الوطن

أكد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر حرص الوزارة على تعزيز الرسالة الإعلامية التي تخدم مصالح الوطن ومساندة الإعلاميين في منابرهم، ومشاركتهم هموهم والتعاون معهم ، مبينا أن أبواب الوزارة مفتوحة لكل الإعلاميين.

وقال الإعيسر لدي مخاطبته ختام ورشة (دور الصحافة في إعادة الإعمار وتعزيز خطاب التعايش السلمي)التي نظمها مركز الحاكم للخدمات الصحفية، بالتنسيق مع رابطة الصحافة الإلكترونية، بدار الشرطة ببورتسودان السبت، ان الحرب شنتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على صُعد كثيرة خاصة الإعلام، مشيدا بالمواقف الوطنية للاعلاميين ووقوفهم إلى جانب القوات المسلحة.

وأعلن التزام الوزارة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الورشة، مشيرا إلى أن الوزارة تمضي في إطار بناء مؤسسات الإعلام استناداً على رؤى موضوعية تأتي من القواعد الإعلامية عبر مثل هذه الورش، وقال إن العمل الإعلامي لن ينهض على شخص أو بفعل فردي وإنما نحتاج إلى الورش لبناء الدولة.

وكشف عن تلقي الوزارة وعود كثيرة للتدريب الإعلامي وتمويل برامج إعادة بناء المؤسسات الإعلامية، متوجها بالشكر للملكة العربية السعودية على مشاعرها تجاه السودان، وقال إنها على قائمة شركاء السودان لمرحلة البناء.

وأكد إيمان الحكومة بحرية الصحافة، وقال نريد صحافة حرة، ونريد أن تكون لنا أصوات خارجية تطرح قضيتنا، مبينا الحكومة لا تقف ضد أي جهة إعلامية خارجية الا اذا هددت الأمن القومي.