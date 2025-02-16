مسيرات تستهدف محطة كهرباء وتضرر 3 محولات

استهدفت ميليشيا الدعم السريع عبر مسيرات انتحارية محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء بولاية النيل الأبيض فجر اليوم.

ووفق مصادر “باج نيوز”، أدى الاستهداف الى تضرر 3 محولات بالمحطة.

وأفاد سكان بولاية النيل الأبيض بانقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع هجوم المسيرات على المحطة الحرارية الأكبر لتوليد الكهرباء في السودان.

وأفاد مصدر مسؤول بتضرر ثلاثة محولات بالمحطة اثنين منهما تضررا بشكل كبير بينما تضرر الثالث بشكل أقل.

ويعد الهجوم هو الثاني من نوعه حيث استهدفت سبع مسيرات انتحارية في الثاني والعشرين من يناير ذات .

باج نيوز