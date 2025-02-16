بيان من القوات المسلحة يكشف تفاصيل مخطط خطير

بسم الله الرحمن الرحيم

القيادة العامة للقوات المسلحة

بيان

الأحد ١٦ فبراير ٢٠٢٥م

مواطنينا الكرام

درجت مليشيا آل دقلو الإرها_بية منذ اندلاع تمردها المشئوم وفشلها في تحقيق هدفها الإستراتيجي في الإنقلاب على السلطة والإستيلاء على الحكم بالقوة بالتنسيق مع حلفاءها السياسيين، على استهداف كل مقدرات الأمة السودانية من بنيات تحتية، بالتركيز على مرافق الخدمات التي تقوم عليها حياة المواطن السوداني من كهرباء ومياه ومرافق صحية وتعليمية.

في هذا السياق استهدفت مليشيا آل دقلو الإرها_بية ليلة أمس محطة كهرباء أم دباكر وقبلها استهدفت عددا من المرافق باستخدام مختلف الأسلحة والتي تزودها بها دولة الإمارات لقت.ل الشعب السوداني وتد.مير مقدراته .

لدينا كل التفاصيل المتعلقة بكل إمدادات السلاح التي ظلت دولة الإمارات تزود بها المليشيا قبل وأثناء هذه الحرب وتفاصيل تتعلق بمسارات الرحلات الجوية ودول الجوار التي تفتح مجالاتها الجوية وحدودها البرية لتمرير هذا العدوان.

نؤكد عزمنا وتصميمنا على التصدي لهذه المليشيا وأعوانها من العملاء والتعامل بما يلزم من وسائل للتصدي لهذا العدوان حتي القضاء تماماً على هذا المشروع التآمري على الدولة السودانية وشعبها الأبي.

(نصر من الله وفتح قريب)

مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة