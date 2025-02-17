والي الجزيرة يشيد بمرور الولاية لاستخدامه الطاقة البديلة في تشغيل مركز ترخيص المركبات

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة( المكلف) بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المرور بالولاية وذلك خلال تدشين مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل فرع الترخيص بالإدارة إلى جانب إطلاق العمل الإلكتروني بنظام ترخيص المركبات

جاء ذلك خلال الإحتفال الذي شرفه الوالي برفقة أمين عام حكومة الولاية ووزير البني التحتية ومدير شرطة ولاية الجزيرة حيث تم تركيب الأجهزة وربط الشبكة إيذانا ببدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد بهدف تسهيل الإجراءات وتقديم خدمات أكثر كفاءة لمواطني الولاية

كما تفقد والي الجزيرة المركبات المحصورة بمباني إدارة المرور مثمنا جهود الإدارة في تنظيم المرور وسحب المركبات المخالفة من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية .

من جانبه عبر العميد شرطة/ بشري حمزة مدير إدارة مرور ولاية الجزيرة عن شكره وتقديره للسيد الوالي ومدير شرطة الولاية على الإهتمام الكبير بتطوير العمل المروري وتوفير معينات العمل مشيرا إلى أن الجهود ستتواصل بالتنسيق مع رئاسة الإدارة العامة للمرور لتحقيق المزيد من التطوير في الخدمات المرورية بالولاية.

المكتب الصحفي للشرطة