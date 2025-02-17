مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يتفقد المراكز المجتمعية بمحلية بحري

تفقد اللواء شرطة/ سيف الدين أحمد مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية مواقع ومراكز الشرطة المجتمعية المنتشرة بمحلية بحري رفقة اللواء شرطة/ سامي عبدالله مدير شرطة محلية بحري والعميد شرطة أحمد المرتضى مدير إدارة الشرطة المجتمعية ولاية الخرطوم وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال اللواء سيف أن الشرطة المجتمعية باشرت مهامها الأمنية والمجتمعية في عدد (12) مركز مجتمعي بمحلية بحري عقب الإنفتاح الكبير والإنتصارات العريضة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المساندة لها مضيفا بأن هذه المراكز ستسهم إسهاما مباشرا في تحقيق أهداف العملية الأمنية وتأمين ممتلكات المواطنين والمواقع الحيوية والإستراتجية الهامة.

موضحا أن هذه الخطوة تاتي تنفيذالتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بالإنتشار الواسع بجميع المواقع الشرطية بمحلية بحري وتعزيزا لجهود تطبيع الحياة المدنية وتأمين العودة الطوعية للمواطنين باعتبار أن الشرطة المجتمعية جسرا للتواصل بين الشرطة والمجتمع في تحقيق الأمن والإستقرار مبينا بانها تعتبر زراع ورافد إستراتيجي هام لإشراك المواطن في الهم الأمني. يذكر أن الزيارة شملت المراكز المجتمعية بأم القري جنوب ، والفكي هاشم، والحلفايا، وشمبات والشعبية والدروشاب حي الكفاح والدالي وقد وجدت الزيارة وإنتشار القوات الإرتياح والقبول من المواطنين وبدورهم أعربوا عن إمتنانهم وتقديرهم لقوات الشرطة لجهودها الواضحة في تحقيق أهداف العملية الأمنية وبسط الأمن والطمأنينة وإنفاذ حكم القانون.

المكتب الصحفي للشرطة