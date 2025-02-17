العدل والمساواة السودانية تلبي دعوة ترك

لبت حركة العدل والمساواة السودانية دعوة كريمة من الناظر محمد الأمين ترك لحضور مؤتمر أحزاب وحركات شرق السودان القيادة الموحدة. حيث شهدت مدينة أركويت بالبحر الأحمر فعالية ضخمة ضمت حشداً جماهيرياً كبيراً وتمثيلا واسعاً لنظارات وحركات وأحزاب الشرق، أكدوا خلالها وقوفهم خلف قيادة القوات المسلحة في مهمتها الوطنية بإستعادة السيادة على كافة أراضي البلادو دحر التمرد.

أكدنا على ضرورة وحدة الأهداف و ان الظرف بات ملحاً ليتوافق كل الحادبين على مصلحة الوطن على العمل سوياً بإخلاص وتجرد، وأن البلاد لن تخفض كتفيها طائعة بعد اليوم ليتسلق عليها من تسبب في معاناتها. نؤمن على أحقية الإقليم الشرقي بالتمثيل العادل والمستحق في كامل الأجهزة السيادية والأمنية بالدولة.