جبريل: هذا الجهد السوداني ملك لكل السودانيين

اجتماعات القوى السياسية والمجتمعية ببورتسودان وضعت أساساً صلباً للحوار السوداني السوداني ورسمت خارطة طريق واضحة للحل الوطني تقوم على مبادئ صون وحدة وسيادة البلاد ودعم القوات المسلحة، وعلى استقلالية القرار الوطني وتحريره من الارتهان للخارج.

ان المشاركة في ايجاد الحلول وتشكيل ملامح المستقبل حق مكفول للجميع الا من خانوا الوطن، لنؤسس لحوار معافى بارادة سودانية حرة وبمعزل عن المساومات التي ترهن مصير البلاد لمصالح الخارج، وصولاً لتوافق وطني تتكامل فيه جهود الامة السودانية في تعزيز السلام والتحول الديمقراطي.

القوى السياسية والمجتمعية التي شاركت في إعداد خارطة الطريق تضم عدد من التحالفات السياسية والفئوية والمجتمعية من ضمنها الكتلة الديمقراطية وقوى الحراك الوطني وتحالف تسع وحزب البعث السوداني والمؤتمر الشعبي والحزب الوطني الاتحادي وتنسيقية القوى الوطنية والحزب الاتحادي الديمقراطي، بالاضافة الى رموز المجتمع المدني والادارة الاهلية والطرق الصوفية والكنائس وقطاعات الشباب والشابات والمرأة.

هذا الجهد السوداني ملك لكل السودانيين ومفتوح للقوى السياسية والمدنية الوطنية للمساهمة في المشروع، فهي مبادرة سودانية نؤكد من خلالها للعالم ان السودانيين قادرين علي ابتدار الحلول وإدارة شؤون بلادهم دون وصايا.