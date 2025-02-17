البرهان يؤكد على أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية ودعم مجالات التعاون الاستراتيجي

أكد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، على أهمية تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية، ودعم مجالات التعاون المشترك الاستراتيجي، بما يعزز من المصالح المشتركة ودعم مسار تلك العلاقات لتحقيق الأهداف العليا للسودان.

جاء ذلك خلال وداعه الأحد سفيري السودان لدى كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية، والجمهورية التونسية السفير عثمان حسين الأمين، والسفير بخاري غانم.

وقال سفير السودان لدى الكونغو في تصريح صحفي “أن رئيس مجلس السيادة زودنا بتوجيهات واضحة من شأنها دعم مسار علاقات السودان الخارجية بمحيطه العربي والإفريقي، في هذه المرحلة التي يمر بها، بما يعزز ويخدم مصلحة السودان وشعبه مع دول الجوار الإفريقي والعربي.