الناطق باسم الحكومة: انتهى عهد التدخلات الخارجية والشعب السوداني فقط يحدد مايريد

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، ‏انتهى زمن التدخلات الخارجية! ‏عندما عرف السودان الديمقراطية، كانت بعض الدول لا تزال تعيش تحت وطأة ظلال الاستعمار.

‏واضاف الإعيسر نحن في السودان لا نحتاج إلى دروس من أحد، وأولوياتنا بعد هذه الحرب المدمرة – التي تورطت فيها بعض دول الجوار والإقليم – تختلف عن أولويات أولئك الذين تورطوا في المؤامرة الكونية لقتل شعبنا وتهجيره بهدف تفكيك دولته وإضعافها.

وزاد قائلًا ” ‏نحن نريد بناء دولة سودانية بقيم ومفاهيم جديدة تحصن مستقبل الأجيال.

‏واكد الناطق الرسمي، نحن فقط، كشعب، من يحدد مصيره ويصنع قراراته بما يتماشى مع طموحات “سودانية وطنية خالصة” تسهم في بناء دولة قوية ومزدهرة.