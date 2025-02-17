أمام البرهان ومناوي .. مصطفى تمبور يؤدي القسم والياً لولاية وسط دارفور

أدى القسم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان ، السيد مصطفى تمبور والياً لولاية وسط دارفور ، بحضور حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي ، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف، وممثل رئيس القضاء مولانا عبدالمنعم اسماعيل رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر.

وأعرب والي وسط دارفور في تصريح صحفي عقب أدائه القسم عن شكره لرئيس مجلس السيادة على الثقة التي أولاها له ، لتولي هذا المنصب في ظل التحديات التي تواجه البلاد والمؤامرات التي تقف من خلفها دوائر إقليمية ودولية وبعض الخونة والعملاء لضرب السودان وتفكيك لحمته الوطنية وتقسيمه.

وقال تمبور ” يجب علينا أن نتحمل هذه المسؤولية للحفاظ على سيادة ووحدة واستقرار السودان، منوهاً إلى أن ولاية وسط دارفور تعيش أوضاعاً صعبة ، مشيداً بتضحيات المواطنين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات والممارسات التي قامت بها المليشيا التي تنفذ مخططات تهدف إلى تقسيم السودان وتدميره واستغلال موارده وثرواته .

وأكد تمبور دعمه وإسناده للقوات المسلحة لاستراداد الولاية وعودتها لحضن الوطن وعودة النازحين إلى ديارهم، منوهاً إلى حرص حكومة الولاية على إعادة وتعمير بناء ما دمرته المليشيا الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز المصالحات المجتمعية بين كافة المكونات، والاستفادة من طاقات الشباب لدعم مسيرة السلام والتنمية المنشودة بالولاية.