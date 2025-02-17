والى القضارف يودع الفوج الثالث من نازحي ولاية الجزيرة

توجه صباح الأحد الى ولاية الجزبرة الفوج الثالث من نازحي الولاية الذين اقاموا بالقضارف جراء الحرب وذلك في اطار مشروع العودة الى الديار المنفذ بواسطة ديوان الزكاة بالقضارف حيث كان في وداع الفوج بميدان نادى الهلال بحاضرة الولاية والي القضارف الفربق الركن محمد احمد حسن والمدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية د.احمد الامين ادم ومفوض العون الانسانى د. زهرة ميرغنى وعدد من المسؤولين بديوان الزكاة .

اكد الوالي ان النازحين كانوا ضيوفا اعزاء على القضارف واسهموا في دفع مجالات العمل المختلفة خاصة سد النقص في قطاع التغليم مؤكدا الاستمرار في تسيير قوافل الدعم من القضارف الى الجزيرة وتعزيز التواصل والترابط بين الولايتين .