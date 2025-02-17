وزارة الصحة الاتحادية تستعد للاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في الثامن والعشرون من شهر أبريل 2025م

وزير الصحة الاتحادي يؤكد أهمية دور الصحة المهنية في الحفاظ على النظام الصحي

مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية: الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية له دلالات ذات قيمة

أكد وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، أهمية دور الصحة والسلامة المهنية في الحفاظ على النظام الصحي، مشيرًا إلى الترتيب للاحتفال بيوم الصحة والسلامة المهنية في الثامن والعشرون من شهر أبريل 2025م.

جاء ذلك خلال اجتماعه صباح اليوم مع الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، بحضور مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، م. سها علي يوسف، وعدد من قيادات الوزارة.

وأشار الوزير إلى أهمية الصحة والسلامة المهنية في قطاعات العمل المختلفة وعلاقتها بالإدارات الأخرى، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الوزارات ذات الصلة.

وشدد الوزير على ضرورة إعادة الصحة والسلامة المهنية لسابق عهدها من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة لكل العاملين، فضلاً عن توفير مسارآمن للعمل والوقاية من الأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية لطبيعة العمل، مؤكدًا أهمية التوعية المستمرة.

من جانبها، أكدت مدير الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية، م. سها علي يوسف، على أهمية الاستفادة من الكوادر المدربة لتطوير الصحة المهنية، موضحة أن هناك عددًا من المجمعات للصحة والسلامة المهنية، ، مؤكدة أهمية عمل المجمعات العمالية في تقديم الخدمات الصحية ومعاهد التدريب للصحة والسلامة المهنية، موضحة أن الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية له دلالات ذات قيمة، مؤكدة العمل مع الشركاء لتحقيق الأهداف المرجوة.