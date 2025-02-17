الحكومة السودانية تقرر إستمرار فتح معبر إدري لمدة 3 أشهراعتبارا من16فبراير الجارى

قررت الحكومة السودانية إستمرار فتح معبر إدري لمدة 3 أشهر إعتبارا من امس

السادس عشر من فبرايرالجارى وذلك التزاما منها بتيسير وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب خاصة ولايات دارفور، واستخدام كل المعابرالحدودية المتاحة لهذا الغرض

جاء ذلك في بيان اصدرته وزارة الخارجية اليوم

وأكدت الحكومة السودانية أن هذه الخطوة ستؤدى لتخفيف معاناة مواطني دارفور

وتذكرحكومة السودان بضرورة اتخاذ أجراءات حاسمة ضد مليشيا الجنجويد وراعيتها الإقليمية للالتزام بقرارات مجلس الأمن برفع الحصار عن مدينة الفاشر ومعسكرات النازحين، والتوقف عن مهاجمتها، وألا يستخدم المعبر لإدخال السلاح والمؤن لاستخدامها لتقتيل المدنيين العزل، وكذلك ضمان ألا تعيق المليشيا مرور المساعدات الإنسانية أو تتحكم فيها.

سونا