مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد سجن كوبر وأبراج الشرطة عقب تحريرهما من براثن المليشيا المتمردة

وقف الفريق شرطة حقوقي/ أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم علي حجم الدمار والأضرار التي تعرضت لها أبراج الشرطة وسجن كوبر نتيجة للتدمير الممنهج من قبل المليشيا المتمردة رافقه اللواء/ شرطة عبد الله أبكر مدير الإدارة العامة لتدريب صف الضباط والجنود واللواء شرطة/ محمد مبيوع العوض مدير دائرة الطواريء والعمليات وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة قال مدير شرطة ولاية الخرطوم أن هذا النهج قد دأبت المليشيا المتمردة علي إتباعه في حربها علي الشعب السوداني وتهدف من خلال هذا السلوك الإجرامي طمس الهوية ومحو آثار الدولة السودانية بتدميرها المواقع الحيوية والإستراتيجية والتاريخية الهامة بالبلاد.

كاشفا أن المخطط تم الإعداد له بواسطة أعداء الوطن والمندسين بمشاركة جهات خارجية ضالعة في عملية التأمر علي البلاد مضيفا بأن يقظة القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة أفشلت المخطط وأجهضت الموامرة في مهدها وحققت الإنتصارات المتتالية في جميع جبهات القتال وقضت تماما علي المخطط التدميري للبلاد وخلصتها من براثن المليشيا المتمردة مؤكدا جاهزية قوات الشرطة للاضطلاع بمهامها الأمنية والجنائية من خلال الإنتشار الواسع للقوات وتفعيل عمل الأقسام الجنائية والدوريات والإرتكازات والأطواف الليلية المشتركة وذلك تحقيقا للأمن والطمأنينة وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون مشيرا الي أن شرطة الولاية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية وضعت خطة طموحة تتواءم مع متطلبات المرحلة القادمة تهدف لمكافحة الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة من المجتمع موجها بوضع قوات لتأمين هذه المقرات من شرطة الإحتياطي المركزي ، وشرطة العمليات ، والشرطة الأمنية يذكر أن جولة مدير شرطة ولاية الخرطوم والوفد المرافق شملت سلاح الإشارة، ورئاسة شرطة محلية بحري.

المكتب الصحفي للشرطة