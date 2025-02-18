الامين العام لوزراة الدفاع يلتقي وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون السلامة والامن

إلتقى الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء ركن احمد صالح عبود بالسيد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن جيليز ميشو بمكتبه اليوم و ثمن سيادته جهود الأمم المتحدة لتقديم العون للسودان وأوضح أن القوات المسلحة السودانية جاهزة لتأمين كل المطلوبات الضرورية لسلامة عمل المنظمات الدولية والإقليمية ومنتسبيها من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص.