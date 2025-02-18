وزير التربية والتعليم يطمئن على اﻻستاذ الذى تعرض لحادث بسبب مطاردة الميلشيا المتمردة لعربتهم

اطمأن الدّكتور أحمد خليفة عمر، وزير التّربية والتّعليم الاتّحادي، والأستاذ أحمد حامد أحمد يس ، وزير التّربية والتّعليم المُكَلّف بولاية نهر النّيل، والأستاذ صديق أحمد محمد البُر ، رئيس الهيئة النّقابيّة لعمال التّعليم بولاية نهر النّيل،رئيس النّقابة العامّة لعمال التّعليم العام بالسّودان المُكَلّف ،والأستاذ طارق محمود، الأمين العام للنّقابة العامّة لعمال التّعليم الاتّحادية اطمأنوا يوم الاثنين على صحّة وسلامة الأستاذ ياسر الشّريف بابكر يوسف ، القادم من ولاية شمال كردفان للمشاركة في أعمال تصحيح امتحانات الشّهادة الثّانويّة للدّفعة المؤجّلة(٢٠٢٣م) والذي تعرض لكسر في الرّجل بمنطقة الزّريبة بسبب مطاردة مليشيا الدّعم السريع لعربتهم التي تقل عدداً من المعلّمين.وقد تلّقى اسعافات أوليّة بمستشفى كوستي وواصل مسيرته حتى وصل لمدينة عطبرة ومنها للدّامر حاضرة ولاية نهر النّيل.

وتمنى وزير التّربية والتّعليم الاتحادي والوفد المرافق عاجل الشّفاء للأستاذ ياسر، مثمّنين الجهود الكبيرة للمعلمين والمعلّمات وتضحياتهم المقدّرة التي ظلوا يقدّمونها في سبيل استقرار العمليّة التّربويّة والتّعليميّة رغم المعوّقات.

وعبّر الأستاذ الشّريف بابكر عن بالغ شكره وامتنانه لما وجده من اهتمام على كل المستويات من والي ولاية نهر النّيل إلى أصغر معلّم وشكر قيادات وزارة التّربية والتّعليم الاتحاديّة ووزارة التّربية والتّعليم بولاية نهر النّيل،ونقابة عمّال التّعليم الاتحاديّة والولائية.

وأرسل الأستاذ ياسر رسالة اطمئنان لأسرته ولكل المعلمين وقال إنّ ما وجده من اهتمام لم يشعره بالغربة وأضاف أنّ هذه الحادثة أكّدت أن السّودان غني برجاله وأنّ كل أجزائه لنا وطنٌ.