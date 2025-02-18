وزير التربية والتعليم يطمئن على اﻻستاذ الذى تعرض لحادث بسبب مطاردة الميلشيا المتمردة لعربتهم
اطمأن الدّكتور أحمد خليفة عمر، وزير التّربية والتّعليم الاتّحادي، والأستاذ أحمد حامد أحمد يس ، وزير التّربية والتّعليم المُكَلّف بولاية نهر النّيل، والأستاذ صديق أحمد محمد البُر ، رئيس الهيئة النّقابيّة لعمال التّعليم بولاية نهر النّيل،رئيس النّقابة العامّة لعمال التّعليم العام بالسّودان المُكَلّف ،والأستاذ طارق محمود، الأمين العام للنّقابة العامّة لعمال التّعليم الاتّحادية اطمأنوا يوم الاثنين على صحّة وسلامة الأستاذ ياسر الشّريف بابكر يوسف ، القادم من ولاية شمال كردفان للمشاركة في أعمال تصحيح امتحانات الشّهادة الثّانويّة للدّفعة المؤجّلة(٢٠٢٣م) والذي تعرض لكسر في الرّجل بمنطقة الزّريبة بسبب مطاردة مليشيا الدّعم السريع لعربتهم التي تقل عدداً من المعلّمين.وقد تلّقى اسعافات أوليّة بمستشفى كوستي وواصل مسيرته حتى وصل لمدينة عطبرة ومنها للدّامر حاضرة ولاية نهر النّيل.