وصول الفوج الأول من العائدين من جمهورية مصر العربية لمدني

إستقبل الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة وأعضاء حكومة الولاية، الاثنين، من امام مباني محلية مدني الكبرى الفوج الأول ضمن برنامج العودة الطوعية من جمهورية مصر العربية وسط مشاعر وحميمية بين الأهالي والقادمين ومستقبليهم مع تفاعل الحضور مع الأغاني التي تحمل حنين العودة لأم المدائن مدني .

وقال الأستاذ عادل الخطيب المدير التنفيذي لمحلية مدني الكبرى تتعثر الكلمات لهذا الإحساس ونقول لكم حمدا لله على سلامة الوصول وأضاف : إبتلينا في هذه المدينة المتفردة والمليشيات المتمردة نهبت أهلها وسلبتهم وفعلت المنكرات وعبر عن فخره وإعتزازه بالقوات المسلحة والقوات المساندة لها بان جعلت لقائنا هذا ممكناً حتى وصلنا لما وصلنا اليه مبيناً أن المدينة تنتظر أبنائها لحمل المعاول وإعادتها لأفضل مما كانت.

وطالب الجميع بنسيان الخلافات وقال : الدمار كبير ولكننا نريدها ابهى مدن السودان بجهد الحكومة والخيرين .