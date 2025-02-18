خدمات طبية مجانية من الهلال الأحمر للمواطنين بمركز أبوزيد بمدني

أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى تفقده، الاثنين، سير العمل بمركز صحي الشيخ أبوزيد أحمد بمدني بعد إعادة التأهيل والصيانة وإنطلاق العمل بعد الدمار الذي ألحقته به المليشيا الإرهابية بجهود المقاومة الشعبية بمحلية مدني الكبرى وأسرة الشيخ أبوزيد أحمد إلتزامه بتوفير معينات العمل ليطلع المركز بدوره كاملاً تعزيزاً لجهود الولاية لإستعادة كافة الخدمات الصحية .