سياسية
خدمات طبية مجانية من الهلال الأحمر للمواطنين بمركز أبوزيد بمدني
أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف لدى تفقده، الاثنين، سير العمل بمركز صحي الشيخ أبوزيد أحمد بمدني بعد إعادة التأهيل والصيانة وإنطلاق العمل بعد الدمار الذي ألحقته به المليشيا الإرهابية بجهود المقاومة الشعبية بمحلية مدني الكبرى وأسرة الشيخ أبوزيد أحمد إلتزامه بتوفير معينات العمل ليطلع المركز بدوره كاملاً تعزيزاً لجهود الولاية لإستعادة كافة الخدمات الصحية .
فيما لفت رئيس المقاومة الشعبية بمحلية مدني الكبري اللواء الركن هشام عبد الرحمن لأهمية مركز الشيخ أبوزيد الذي تأسس في العام 1953م ودوره في تقديم خدمات لإحياء وسط المدينة وغربها والعديد من المدراس مجدداً العهد بأن المقاومة الشعبية يدا تحمل السلاح وأخرى تعمر البلاد مشيداً بدور جمعية الهلال الأحمر السوداني لإلتزامها بإدارة المركز لمدة ثلاثة أشهر لتقديم كل الخدمات الطبية مجاناً للمواطنين ..
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