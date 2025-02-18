صحة الخرطوم تشيد بالنفرة الكبرى لمواطني ومستنفري بحري لنظافة المستشفيات

اكد دكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة الوزير المكلف على أهمية الإسناد المدني والدعم المجتمعي لتلافي الآثار السالبة والتخريب الممنهج الذي الحقته المليشيا بالمؤسسات الصحية وأشاد بالنفرة الكبرى التي نفذها المواطنين بمحلية بحري، الاثنين، تحت شعار ( بحري تنادينا) لنظافة المستشفيات التي تسلمتها الوزارة إبان دحر المليشيا المتمردة بالمحلية، مثمنا مجهودات المواطنين المتعاظمة في العودة إلى مناطقهم والمساهمة في إعادة تأهيل القطاع الصحي بالسرعة المطلوبة.

ووقف احمد البشير فضل الله مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة على مجهودات المواطنين والمستنفرين من المقاومة الشعبية في عمليات النظافة والتي تمت متزامنة مع عمليات التطهير التي قامت بها قوات الدفاع المدني بمستشفى بحري ومستشفى حاج الصافي، مبينا أن عمليات النظافة التي أطلقها المستنفرين من المواطنين بالمحلية ستستمر لتشمل جميع المستشفيات التي ببحري، في الوقت الذي تعهد فيه المستنفرين بجاهزيتهم واستعدادهم لمساندة وزارة الصحة في عمليات النظافة وإعادة التأهيل للقطاع الصحي لتوفير الخدمات المطلوبة للمواطنين بالمحلية .

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