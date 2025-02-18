والي القضارف يعلن توفير سلة رمضان مجاناً

وجد إعلان والى القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن احمد بمنح العاملين بولاية القضارف سلة رمضان مجاناً والتى تشمل أصناف السكر والدقيق والزيت وصلصة إرتياحاً واسعاً وكبيراً من شريحة العاملين بالولاية والتى تستهدف تخفيف أعباء العيشة على العاملين فى ظل الظروف الراهنة وضعف المرتبات.

وأوضح عدد من الموظفين بالولاية (لسونا) ان هذه الخطوة أتت فى وقتها المحدد ونحن مقبلين على شهر رمضان الكريم مشيدا بمبادرة والى القضارف الكبيرة والمقدرة تجاه العاملين وقال إن هذا الإعلام يعد نجاحات كبيرا لحكومة القضارف.

و أكدوا ان هذه المبادرة من حكومة القضارف تاتى لاحساس الحكومة بحجم المعاناة التى تواجه العاملين فى ظل ضعف الرواتب ومحدوديتها علاوة على اسهام السله فى تخفيف أعباء المعيشة خاصة وانها تكفى العامل من الاحتياجات الأساسية لمقابلة شهر رمضان مشيدين بوقفه الحكومة واهتمامها بشريحة العاملين والعمل على حلحلة قضاياهم والإشادة ايضا بانتظام المرتبات والايفاء بالاستحقاقات السابقة

واشادوا بوالى القضارف واهتمامه الكبير بشريحة العاملين بالولاية من خلال الإعلان بتوفير سلة رمضان مجانية للعاملين تقدر باكثر من ستة مليار جنية وقالو إن هذه الخطوة سوف تسهم بصورة كبيرة فى تخفيف أعباء المعيشة وبخاصة على العاملين بالولاية كما انها سوف تعمل على خفض أسعار السلع الأساسية بالاسواق، واعتبروا هذه الخطوة بالخطوة الموفقة من حكومة الولاية ووصفوا هذه المبادرة بالمفرحة لشريحة العاملين فى ظل الظروف الانية .