والي الجزيرة: الولاية مستقرة وتستقبل 50 بصا يومياً من العائدين

أشاد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، والي ولاية الجزيرة، بدور الطلاب في صمودهم وثباتهم وشجاعتهم في تحرير الولاية. جاء ذلك خلال لقائه يوم الاثنين بمكتبه وفد الصندوق القومي لرعاية الطلاب، برئاسة الدكتور أحمد حمزة، الأمين العام للصندوق، وعدد من أمناء الصندوق بالولايات، وبحضور لجنة أمن الولاية.

وأكد الوالي على استقرار الأوضاع في الولاية، مشيرًا إلى استقبالها اليومي لأكثر من 50 حافلة تقل العائدين إلى المدن والقرى المحررة. كما لفت إلى الأضرار الكبيرة وغير المسبوقة التي لحقت بقطاعات الكهرباء، المستشفيات، والمؤسسات التعليمية، نتيجة الاعتداءات الممنهجة من قبل المليشيات المتمردة. وأكد أن التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف المكونات سيسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لإعمار الولاية وتطبيع الحياة فيها.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد حمزة، الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب، القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إلى جانب حركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية والمستنفرين، على الانتصارات التي تحققت في مختلف المحاور. كما أشار إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المجمعات السكنية للطلاب وتحقيق استقرار العاملين.

وكشف حمزة عن الترتيبات الجارية لوصول الكتيبة الفنية من مهندسي الصندوق والطلاب خلال الأيام المقبلة، بهدف تسريع عمليات النظافة والتأهيل والإعمار، مؤكدًا أن الصندوق سيوظف إمكانياته لدعم جهود إعادة إعمار ولاية الجزيرة.