كسلا تكمل ترتيباتها لاستضافة معرض صنع في السودان

اعلن نائب والي كسلا السيد عمر عثمان ادم وزير التنمية الاجتماعية عن اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة فعاليات معرض صنع في السودان بولاية كسلا في الفترة من 25 فبراير وحتي الثاني من مارس القادم .

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد بامانه حكومة كسلا ان للاعلام دور محوري في دعم القضايا الوطنيه والترويج للصناعات المحليه مضيفا ان الدوره السابقة التي اقيمت بالولاية الشماليه حققت نجاح كبير وتم اختار ولاية كسلا للنسخه التي تليها واضاف ان حكومة الولاية شرعت في الاستعدادات والترتيبات لانجاح المعرض وتم تكوين لجان متخصصه تبرز الجوانب الثقافيه والاجتماعيه وعكس الموروث الثقافي لمجتمع الولاية.

وقال ان اللجان المتخصصة تواصلت مع عدد من الجهات والشركات لحثها للمشاركة في فعاليات المعرض ومؤكدا ان عدد الشركات التي اكدت مشاركتها حتي الان بلغ 35 شركة من خارج الولاية ومايقارب 15 شركة من داخل ولاية كسلا وقال نائب والي كسلا ان هذا المعرض وفي هذا التوقيت سيسهم في تخفيف اعباء المعيشة علي قطاع واسع من المواطنين خاصة ابان شهر رمضان المعظم.

واشار المهندس عبدالقادر محمد زين وزير البنيةالتحية المكلف رئيس لجنةاعداد المكان الي ان اللجنة توافقت علي اختيار ميدان الجهورية بكسلا مقرا للمعرض واكد سعيهم لاستكمال كافة الترتيبات لتهئية الموقع بصورةتناسب الحدث .

واشار الدكتور عبدالمعنم ادريس يعقوب مفوض الاستثمار مقرر لجنة الاتصال والتنسيق والدعوات من ولاية البحر الاحمر ومن خلال مداخلة عبر الهاتف الي نتائج اتصالاتهم مع الجهات المعنية والتي اسفرت عن اعفاء الرسوم الانتاج والضرائب من منتجات الشركات المشاركة في المعرض فضلا عن الاعفاء من رسوم العبور للمنتجات المعرض .