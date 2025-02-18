المقاومة الشعبية بالشمالية تتبني مبادرة العودة الطوعية لتفويج الراغبين في العودة لمناطقهم

ترأس يوم الاثنين بدنقلا اللواء ركن م دكتور عبدالرحمن فقيري نائب رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي للمقاومة بقيادة مبادرة العودة الطوعية للراغبين في العودة للمناطق المحررة .

واكد اللواء فقيري خلال الاجتماع علي ضرورة اشراك مجتمع الولاية الشمالية والجهد الشعبي في انجاح المبادرة واشراك لجان المقاومة بالمحليات في تفويج الراغبين بعد موافقة الجهات الامنية المختصة وقرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة الاستاذ السر ابراهيم نائب رئيس لجنة التنسيق بالمقاومة الشعبية وتضم اللجنة في عضويتها ممثليين لاصحاب المبادرات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في نفس المجال بجانب ممثلين للجان المختصة بالمقاومة الشعبية.