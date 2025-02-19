حركة جيش تحرير السودان: تصف تجنيد المليشيا للاجئين الجنوبيين بمحلية اللعيت بجريمة حرب

وصف رئيس حركة جيش تحرير السودان المكلف بولاية شمال دارفور جناح مني مناوي المهندس، محمد ادم احمد حسن (كش) ، قيام مليشيا آل دقلو المتمردة بتجنيد اللاجئين من دولة جنوب السودان بمحلية اللعيت للقتال في صفوفها ، وصفه بانه يمثل جريمة حرب واضحة وإنتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي . محذراً كل من تورط في هذه الجريمة بأن يد العدالة ستطاله ، وانه لن يكون هناك اي ملاذ آمن لهم .ولن يفلتو من المحاسبة والعقاب علي الإطلاق.

وقال بحسب البيان الذي أصدرته الحركة بالولاية ، أن محاولات إستغلال ضعف اللاجئين ، وفرض التجنيد القسري عليهم ، يكشف مدي إفلاس المليشيا الأخلاقي والعسكري ، ويؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية تمارس الإرهاب ضد الأبرياء.

ودعا المهندس “كش” المجتمع الدولي ، ومنظمات حقوق الإنسان إلي ضرورة التحرك بصورة عاجلة لوقف هذه الجرائم ، ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للقوانين الدولية ، وعدم السماح بإستمرار إستغلال اللاجئين الأبرياء في صراعات لا ناقة لهم ، ولا جمل .واضاف أن السودان لن يكون مرتعآ لمليشيا الإرهاب والخيانة ، وسينتصر الحق مهما طال الزمان.