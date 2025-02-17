رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد تنسيقية قبيلة المسيرية

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، وفد تنسيقية قبيلة المسيرية بالداخل والخارج.

وقال البلة جودة محمد أحمد الأمين العام لتنسيقية المسيرية في تصريح صحفي ” أكدنا للقائد العام وقوفنا الراسخ والثابت بجانب القوات المسلحة وهي تخوض معركة الدفاع عن الكرامة الوطنية ودحر مليشيا آل دقلو الإرهابية، مشيراً إلى أن أبناء المسيرية الآن يقاتلون مع القوات المسلحة في الخطوط الأمامية.

وحيا القوات المسلحة وصمود الشعب السوداني للدفاع عن السودان ووحدته والتصدي لكل المؤامرات التي تحاك ضده، منوهاً إلى أن رئيس مجلس السيادة أشاد بالدور الثقافي والتاريخي لقبيلة المسيرية في تأسيس الدولة السودانية.