البرهان يصدر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على مبادرة رئيس مجلس السيادة بدعم أسر الشهداء والمحتاجين والنازحين المتضررين من الحرب

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على مبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة بدعم اسر الشهداء والمحتاجين والنازحين المتضررين من الحرب برئاسة السيد وزير الدفاع ووزير الثقافة والاعلام رئيسا مناوبا مفوض العون الإنساني عضوا ومقررا.

وعضوية كل من محافظ بنك السودان المركزي, ووكلاء وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي, والطاقة والنفط, والمعادن, والمستشار المالي للقائد العام وامين عام ديوان الذكاة, ومدير عام منظمة الشهيد, وممثلين لوزارة الخارجية, وجهاز المخابرات العامة, وهيئة الاستخبارات العسكرية, وهيئة الجمارك, والسادة دكتور مزمل أبو القاسم, والشفيع إبراهيم محمد علي, ومعتصم أحمد صالح, ورجال الأعمال وأصحاب العمل.

وتكون للجنة المهام والاختصاصات التالية:-

أ/ الاشراف على مبادرة السيد رئيس مجلس السيادة, القائد العام للقوات المسلحة بدعم اسر الشهداء والمحتاجين والنازحين المتضررين من الحرب.

ب/ تكون المبادرة تحت مسمى (ايد على ايد ) وشعار (عافية وطن).

ج/ التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بتوفير التمويل اللازم للاسهام في تخفيف معاناة اسر الشهداء والمتضررين من الحرب.

د/ ترتيب أولويات الدعم وذلك بعد اجراء عمليات الحصر والتقصي للمستفيدين.

ه/ تكوين الية مرنة للتوزيع لتشمل كافة السودانيين بالداخل والخارج.

وأكد القرار حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه مناسبا لإعانتها في أداء مهامها.

على أن ترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها واجراءاتها للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

ووجه القرار السادة رئيس وأعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

سونا