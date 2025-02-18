الناطق الرسمي للحكومة: لا مكان للافلات من العقاب في جرائن استهداف السكان في قرى النيل الأبيض

قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، إن ‏عبارات الاستهجان لم تعد كافية لإيقاظ الضمير الإنساني حيال الجرائم التي ترتكبها مجموعات المرتزقة المدعومة من الخارج، وتستدعي تصنيف ميليشيا الدعم السريع المتمردة كتنظيم إرهابي، لما ترتكبه من جميع أشكال الإجرام التي تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والقوانين الدولية.

وشدد في تصريح صحفي ان جريمة المليشيا ضد مواطني القطينةوقرى النيل الأبيض لن تمر دون عقاب ولا مكان للإفلات من العقاب.

مشيرا الى ان اخر تجليات ممارسة العنف الممنهج ضد المدنيين العزل تمثلت في استهداف السكان في قرى ولاية النيل الأبيض.

‏واضاف بقوله، إن كانت القيم المرجعية الدولية لفرض عقوبات ضد الميليشيات والإرهاب تستند إلى مواقف متسقة مع معايير الجريمة، فإن ميليشيا الدعم السريع قد تربعت على عرش الإجرام الدولي بلا منازع، لما مارسته من تهديدات لحياة المدنيين السودانيين.

‏وإن كانت ثمة كلمة عن مصير المجرمين، فلا مكان لهم وللميليشيات في السودان، وكل هذه الجرائم ستعود وبالا على مرتكبيها، ورعاتها المحليين والإقليميين والدوليين.

‏التحية لصمود الشعب السوداني وبسالته، والرحمة والمغفرة لشهداء معركة الكرامة، وعاجل الشفاء للجرحى، والعودة للمفقودين.

‏واكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن الإرادة السودانية قادرة وعازمة على هزيمة الميليشيات “حتى آخر مرتزق”، ومن المؤكد أنه لا مكان للإفلات من العقاب.

سونا