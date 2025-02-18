مناوي و العطا يخاطبان متحرك نمور الصحراء

اليوم الثلاثاء وفي مدينة الدبه خاطب كل من القائد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور والفريق اول ياسر العطا متحرك نمور الصحراء وعبر كلمته وجه القائد مني اركو مناوي حاكم أقليم دارفور رئيس حركة جيش تحرير السودان عدة رسائل للذين يدعمون مليشيا الدعم السريع ومرتزقتها بأن عليهم أن يتوقفوا عن ذلك و ان الشعب السوداني قادر ومؤهل بشكل كامل على تحديد أولوياته دون وصاية من أحد ، وان شموخ و عزة السودان هي وحدتنا و كرامتنا ، لا يوجد في العالم كائناً من كان له الحق في ان يرسم لنا كيفية بناء بلادنا ، و نحن علمنا العالم القيم والأعراف والاخلاق والشرائع السماويه و الإنسانيه ، كانت سلطنة دارفور مساليت تقلي و العباسية و غيرها من السلطنات و الممالك كلها متعاونة تساعد وشد من أزر بعضها البعض في السرّاء و الضرّاء.

كما خاطب اللقاء الفريق ياسر العطا متحرك نمور الصحراء و شدد في حديثه ان الوطنية تجري في عروق الشعب السوداني و وجه رسائل مهمة جدا لبعض دول الجوار الذين يوفرون مأوي للمليشيا و حلفائها من القوي السياسية الخائنة للوطن قال سنقاتلهم في كل شبر من أرض السودان و من يفعلون ذلك فان يدنا طويلة و جواسرنا لها انياب طويلة و هذه ليست مزحة ولكن سوف نفعل الكثير للعدو البعيد و القريب و من جانب الحرب نبني الامة السودانية و توحيد وجدانها بنبذ الكراهية والعنصرية والتحريض التي تساهم فيها كثير من قيادات مليشيا الدعم السريع و بعض ضعاف النفوس. وقد

حيّا الفريق ياسر العطا مواطني مدينة الدبة علي تعاونهم مع الجميع و عبرهم ارسل تحاياه لبقية ولايات السودان

من جانبه أكد أن المعارك لن تتوقف حتي يتم تحرير كل شبر من الأرض السودانيه و تنصب خيم الاحتفالات في دارندوكة ، نيالا، زالنجي و الضعين

اخيرا أشاد بمتحرك نمور الصحراء و كان في وداعهم كل من الفريق جابر محمد حسب الله، وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور/ بابكر حمدين ، اللواء يحيي إدريس النور ( يحيي صدام ) ، اللواء يحيي حسن النيل ، اللواء رمضان جابر ، منسق حاكم إقليم دارفور في الولاية الشمالية/طاهر ادم جمعة ودّعوهم و طمأنوهم بان الاستعدادات مكتملة من كل النواحي.

الصادق علي النور

الناطق الرسمي بإسم حركة جيش تحرير السودان

الدبة