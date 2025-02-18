عبد العزيز الحلو.. ندعم المشروع الجديد ضد سلطة بورتسودان

قال رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو إن مشاركتهم في تحالف السودان التأسيسي “تأسيس” يأتي بهدف

التوصل لعقد اجتماعي جديد يجيب عن سؤال كيف يحكم السودان ويشكل الأساس الدستوري للسودان الجديد.

وأوضح الحلو خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للتوقيع على ميثاق التحالف بمدينة نيروبي الكينية، أن ذلك يتطلب من المشاركين التوحد للاتفاق على الدستور الجديد لضمان “دولة خادم توفر الأمن والخدمات والتنمية”، وأضاف “ندعم المشروع الجديد ضد سلطة بورتسودان

التي تمثل مجموعة انفصالية تريد تقسيم السودان” وفق تعبيره.

الحدث السوداني