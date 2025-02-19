المدير العام لقوات الشرطة يتفقد إدارة تأمين المرافق والمنشآت ويؤكد على أهمية التدريب ورفع القدرات

جدد الفريق اول شرطة حقوقى/ خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بتأهيل ورفع قدرات منسوبى قوات الشرطة من خلال إنفاذ البرامج والخطط التدريبية للإضطلاع بالواجبات والمهام لتنعكس إيجابا على تقديم خدمات شرطية متكاملة للمواطنين

جاء ذلك لدى زيارته التفقدية اليوم للإدارة العامة للمرافق والمنشآت بحضور الفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية و اللواء شرطة/ الطاهر عبدالحفيظ رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة واللواء شرطة/ أحمد علي إدريس رئيس هيئة الإمداد

المدير العام لقوات الشرطة أشاد بالتطور الكبير الذى شهدته الإدارة فى تهيئة بيئة العمل وإنفاذ الخطط التأمينية الخاصة بتأمين المرافق والمنشآت ، مؤكدا على ضرورة رفع وتطوير قدرات منسوبى الإدارة وفق أحدث المعايير التدريبية ، مضيفا أن رئاسة قوات الشرطة لن تالو جهدا فى تقديم الدعم اللازم للإدارة فى إنفاذ كل برامجها وخططها التأمينية ، داعيا منسوبى الإدارة الى بذل المزيد من الجهد وتقديم العون والسند للمواطن فى كل مكان