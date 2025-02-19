مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد المحليات ذات الخصوصية الأمنية ويشيد بجهود القوة الأمنية

واصل اللواء شرطة / عبدالاله علي أحمد محمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، زياراته التفقدية للمحليات المتاخمة لولاية الخرطوم، شملت الحصاحيصا، الكاملين، وشرق الجزيرة، للوقوف على الأوضاع الأمنية والإدارية.

تناولت الزيارة ثلاثة محاور رئيسية

المحور الإداري وفقا للتنوير الذي قدمه مديرو شرطة المحليات حول نواقص القوة من الزي والمعينات اللوجستية اللازمة للعمل

وكان للمحور الأمني والجنائي نصيبه من الزيارة حيث اطلع مدير شرطة ولاية الجزيرة على تقارير مفصلة حول الوضع الجنائي وتحديات العمل الميداني، مشيداً بمستوى الاداء في هذا الجانب وموجها ببذل المزيد

وفي محور عمل الخلية الأمنية اطلع على جهود الخلايا الأمنية في تأمين المحليات، مستمعاً للتحديات التي تواجهها داعياً للعمل بروح الفريق الواحد.

أكد اللواء عبدالاله على الأهمية الاستراتيجية للمحليات الثلاث لموقعها الحدودي مع ولاية الخرطوم وأهميتها الاقتصادية، مشدداً على ضرورة الإستعداد لمواجهة الطوارئ وإعادة الاستقرار.