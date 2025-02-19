شرطة إقليم النيل الأزرق تفتتح نافذة بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية المصرفية برئاسة شرطة محافظة الدمازين

وقال مدير شرطة الإقليم في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن إفتتاح نافذة بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية برئاسة شرطة محافظة الدمازين يأتي ضمن خطة الشرطة لتطوير الخدمات المقدمة لمنسوبيها والتزاما بالسياسات المالية والمصرفية للدولة للتحول نحو التعاملات المصرفية الرقمية مؤكدا سعيه لتقديم الدعم لمنسوبيه للتفرغ لآداء واجباتهم المهنية في حفظ الأمن والإستقرار

من جانبه أكد مدير بنك السودان فرع الدمازين علي أهمية الخطوة في إنزال السياسات المالية والمصرفية للدولة مضيفا أن الشرطة من أهم المؤسسات بالدولة وتمتلك قوة بشرية مقدرة وتحتاج الي خدمات بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية في التمويل الأصغر والمشاريع التنموية وفقا لسياسات البنك المركزي متمنيا أن تبادر باقي الموسسات في هذا المنحي أسوة بالشرطة .

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