سياسية
وزير الصحة الإتحادى ونائب المدير العام المفتش العام يشهدان إنطلاق ورشة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الشرطةببورتسودان
اكد الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الإتحادى إهتمام الدولة بترقية وتطوير القطاع الصحى بالبلاد عقب الدمار الذى شهدته المرافق الصحية جراء الحرب التى شنتها المليشيا المتمردة وإستهدفت به المرافق الصحية ، مبينا أن الكوادر الصحية قدمت إنموزجا وطنيا فى التضحيات لتقديم الخدمة الطبية والصحية اللازمة للمواطنين.
جاء ذلك لدى مخاطبته الثلاثاء بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان ورشة مناظير الجهاز الهضمى للقنوات المرارية والبنكرياس المتقدمة ( ERCP) بالتعاون مع مركز علوم وأمراض الجهاز الهضمى والمناظير بحضور الفريق شرطة حقوقى/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة/طبيب أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية واللواء شرطة حقوقى/ سامى حامد احمد حريز رئيس هيئة التدريب واللواء شرطة حقوقي/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات ومستر سليمان حسين رئيس الجمعية السودانية للجهاز الهضمى والدكتور عبدالمنعم الطيب مدير المركز القومى لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتى تنعقد لمدة(3) أيام بمشاركة استشاريون وأطباء أمراض الجهاز الهضمى ، مضيفا أن القطاع الصحى بالرغم من إستمرار الحرب الا أنه شهد تطورا كبيرا فى مستوى تقديم الخدمة الطبية والصحية بالولايات الآمنه ، معتبرا الورشة إمتدادا لهذا التطور لما تقدمه من خدمة طبية وتدريبية للأطباء فى مختلف التخصصات مشيرا الى إهتمام وزارته بتطوير الخدمات الطبية فى كل الولايات بجانب تفعيل الشراكات مع كافة الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمة والأجهزة الطبية والتشخيصية حتى يجد المواطن العلاج اللازم ، مشيدا بالإهتمام الكبير الذى ظلت توليه رئاسة قوات الشرطة للمرافق الصحية والتى ظلت تشهد تطورا كبيرا فى كل مستشفيات ومراكز الشرطة بالولايات
مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية أشارت الى إستهداف المليشيا المتمردة للمرافق الصحية والعلاجية مما تتطلب وضع خطة عاجلة شعارها(الثبات والعطاء والبناء) لإستمرار الخدمة العلاجية لمنسوبى قوات الشرطة وأسرهم والمواطنين بالولايات الآمنه ، مشيدة بالدور الكبير للكوادر الصحية الوطنية التى قدمت عصارة جهدها حتى تتوفر هذه الخدمة لكل مواطن فى ظل ظروف إستثنائية مشيرة الي أن الورشة إمتداد للتطور والتحديث الذى تشهده المرافق الصحية والعلاجية بجانب الإهتمام بالعملية التدريبية للأطباء حتى تكتمل العملية العلاجية ، وأشادت الفريق شرطة طبيب اميرة بجهود وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة فى دعم الخطط والبرامج الخاصة بالقطاع الصحى والعلاجى
وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن الورشة تستمر لمدة ثلاث أيام تتخللها عمليات جراحية خاصة بالجهاز الهضمى إضافة للبرامج التدريبية للأطباء المشاركين فى الورشة .
المكتب الصحفي للشرطة