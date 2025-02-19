وزير الصحة الإتحادى ونائب المدير العام المفتش العام يشهدان إنطلاق ورشة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفي الشرطةببورتسودان

جاء ذلك لدى مخاطبته الثلاثاء بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان ورشة مناظير الجهاز الهضمى للقنوات المرارية والبنكرياس المتقدمة ( ERCP) بالتعاون مع مركز علوم وأمراض الجهاز الهضمى والمناظير بحضور الفريق شرطة حقوقى/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة/طبيب أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية واللواء شرطة حقوقى/ سامى حامد احمد حريز رئيس هيئة التدريب واللواء شرطة حقوقي/ الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات ومستر سليمان حسين رئيس الجمعية السودانية للجهاز الهضمى والدكتور عبدالمنعم الطيب مدير المركز القومى لأمراض الجهاز الهضمى والكبد والتى تنعقد لمدة(3) أيام بمشاركة استشاريون وأطباء أمراض الجهاز الهضمى ، مضيفا أن القطاع الصحى بالرغم من إستمرار الحرب الا أنه شهد تطورا كبيرا فى مستوى تقديم الخدمة الطبية والصحية بالولايات الآمنه ، معتبرا الورشة إمتدادا لهذا التطور لما تقدمه من خدمة طبية وتدريبية للأطباء فى مختلف التخصصات مشيرا الى إهتمام وزارته بتطوير الخدمات الطبية فى كل الولايات بجانب تفعيل الشراكات مع كافة الجهات ذات الصلة لتوفير الخدمة والأجهزة الطبية والتشخيصية حتى يجد المواطن العلاج اللازم ، مشيدا بالإهتمام الكبير الذى ظلت توليه رئاسة قوات الشرطة للمرافق الصحية والتى ظلت تشهد تطورا كبيرا فى كل مستشفيات ومراكز الشرطة بالولايات