وزير الخارجية يلتقي رئيس الجمھورية الإسلامية الإيرانية

التقى معالي د. علي يوسف أحمد وزير الخارجية مساء الثلاثاء مع فخامة د. مسعود بزشكيان رئيس الجمھورية الإسلامية الإيرانية

حيث نقل السيد الوزير تحيات وتقدير فخامة السيد رئيس مجلس السيادة إلى الرئيس الإيراني، وقدم له الدعوة لزيارة السودان، وسلمه رسالة خطية من فخامته تعبر عن تقدير القيادة في السودان لقيادة وشعب إيران وتثمينھا للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين.

عبر السيد الوزير عن الشكر على وقفة إيران إلى جانب السودان في محنته الحالية، وقدم شرحا لخلفيات وتطورات الأوضاع في السودان، والتقدم الكبير الذي تحرزه القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لھا وقرب حسمھا للتمرد في جميع ربوع البلاد.

جدد الرئيس الإيراني من جانبه موقف بلاده الداعم للسودان، وأكد ثبات واستمرار ھذا الموقف الذي يجسد العلاقات الأخوية بين البلدين والتي عادت بقوة بعد انقطاع،