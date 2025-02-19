شرطة نهر النيل تدشن السلة الرمضانية لمنسوبيها بتكلفة تفوق النصف ترليون جنيها

دشنت شرطة ولاية نهر النيل صباح اليوم السلة الرمضانية لمنسوبيها، بتكلفة إجمالية تجاوزت النصف ترليون جنيها سودانيا، في خطوة تعزز من دور المؤسسة الشرطية في توفير سبل الحياة الكريمة لأفرادها.

وخلال كلمته في الاحتفال الذي أُقيم برئاسة شرطة الولاية، أشاد الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بالولاية ونائب الوالي، بالمواقف البطولية لقوات الشرطة في بسط الأمن والاستقرار، مؤكداً وقوفها صفاً واحداً مع القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، دفاعاً عن الوطن وسيادته.

كما أثنى على المهنية العالية التي أظهرتها شرطة الولاية في التعامل مع ملف الوافدين من الولايات المتأثرة بالحرب، حيث وفّرت لهم الحماية والأمن حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين.

من جانبه أكد اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل التزام الشرطة بتقديم الدعم المباشر لمنسوبيها عبر مشاريع تكافلية متكاملة، موضحاً أن صندوق التكافل الاجتماعي أسهم بنسبة 50% من تكلفة السلة، فيما تكفّل السيد مدير عام قوات الشرطة ببقية المبلغ، لتُوزّع السلة مجاناً لكافة أفراد الشرطة، تأكيداً لحرص القيادة على تحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي بُشرى جديدة لمنسوبي الشرطة، كشف اللواء شرطة حقوقي سلمان عن مشاريع إسكانية ضخمة ستشهدها الولاية قريباً، تشمل تشييد أبراج سكنية حديثة ومجمعات تجارية مخصّصة للضباط وصف الضباط، بما يعود بأكثر من 36 مليار جنيها لصندوق التكافل الاجتماعي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمنسوبي الشرطة.