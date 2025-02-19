يرافقه مناوي.. العطا من الدبة: مستمرون لتلقين العدو والدول المتآمرة دروساً في الوطنية

تفقد اليوم الفريق أول ركن مساعد القائد العام ياسر العطا والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وحاكم إقليم دارفور مني آركو مناوي المشرف العام للقوات المشتركة والفريق ركن صبير محمد علي رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية والفريق ركن محمد عباس اللبيب نائب المدير العام لجهاز المخابرات الوطني تفقدوا القوات المرابطة بمحلية الدبة .

وكان في إستقبالهم مدير لجنة الأمن بالمحلية المدير التنفيذي لمحلية الدبة وقائد قطاع الدبة اللواء الركن عادل عبدالله محمد الحسن وأعضاء اللجنة الامنية والمقاومة الشعبية والغرفة التجارية وحلف الكرامة وعدد من القيادات.

خاطب الحضور الفريق ركن العطا مهنئاً بالإنتصارات التي حققها الجيش السوداني في كل محاور القتال كما رحب بمواطني الولاية الشمالية وكل المقاتلين من أهل السودان ،

وأضاف لمن يقولون سنكون حكومة موزاية سنقاتلهم في كل شبر من أرض السودان وليعلموا أن الأمة السودانية لها أسود بأنياب ومخالب قوية وأنهم ماضون حتى يكتمل النصر

وأشاد بالتنسيق المستمر لتلقين العدو والدول المتآمرة دروسا في الوطنية وأن الشعب السوداني أصبح جيش الأمة السودانية موضحاً أن هنالك نصر آخر وهو نصر وجدان رباط الأمة السودانية بلا عنصرية وجهوية ليكتب دستور المساواة بين أبناء الوطن الواحد ، “كلنا سودانيون نأكل من طينه وأرضه .

من جانبه أعلن المشرف العام للقوات المشتركة مني آركو مناوي حاكم إقليم دارفور أن أبناء الشعب السوداني هم أبناء الإستقلال و دولة ستة وخمسين .

لرفع كرامة وعلم السودان للأبد وكرامة شعبه

وأن سيادة السودان في عزته وكرامته وتحريره من المتمردين.

سونا