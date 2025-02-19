وسط الخرطوم تشهد مواجهات ضارية

دارت معارك وسط الخرطوم.. الثلاثاء، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. مع اقتراب خطوط المواجهة بين الطرفين بعد أن واصل الجيش التقدم نحو محيط القصر الرئاسي.. الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

وحسب مصادر ميدانية تحدثت لـ”سودان تربيون”.. فقد اشتبك الجيش السوداني صباح الثلاثاء مع عناصر من الدعم السريع، التي كانت تعمل ضمن خطوط الإمداد من وسط العاصمة الخرطوم لقواتها داخل القصر الرئاسي.

وحاولت قوات الدعم السريع إيصال ذخائر ومؤن لعناصرها داخل القصر الجمهوري.. حيث يفرض الجيش حصارًا على المبنى المطل على النيل الأزرق، قبالة الخرطوم بحري.. التي استعاد الجيش السيطرة عليها في يناير الماضي.

وأصبحت قوات الدعم السريع داخل القصر الرئاسي محاصرة.. عقب سيطرة الجيش على عدة مواقع استراتيجية قرب وسط الخرطوم وفي محيط القصر الرئاسي.

وتتقدم قوات سلاح المدرعات التابعة للجيش من الجنوب الغربي لمدينة الخرطوم.. وتمكنت أخيرًا من التوغل في عمق المدينة، باستعادة السيطرة على تقاطع أبو حمامة، وتحييد جسر الحرية المؤدي إلى وسط الخرطوم.

في الأثناء، تواصل قوات الجيش، انطلاقًا من مقر القيادة العامة، التقدم نحو مواقع قريبة من القصر الجمهوري، بعد سيطرتها على مبنى بنك بيبلوس عند تقاطع شارعي المك نمر والبلدية.

كما تصاعد الدخان من ثلاثة مواقع بالعاصمة الخرطوم.. إثر قصف مدفعي للجيش من أم درمان، استهدف تجمعات الدعم السريع وسط وشرق وغرب الخرطوم.

التيار