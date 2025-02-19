خالد سلك.. لايمكن حسم الحرب عسكريا مهما طال أمدها

قال القيادي بتحالف “صمود”، خالد عمر يوسف، إن الحرب الدائرة الآن لايمكن حسمها عسكريا مهما طال أمدها، وأن استمرارها سيؤدي إلى تقسيم البلاد.

وأضاف خالد في تغريدة على منصة “إكس”، أن قوى “التقسيم ” تعمل بنشاط داخل وخارج البلاد على تنفيذ مشروعها، متهما الحركة الإسلامية بأنها راس الرمح الساعي للتقسيم كما فعلت سابقا مع الجنوب في سبيل بقائها في السلطة، مشيراً إلى أن الطريق للحفاظ على وحدة السودان يبدأ بوقف الحرب فوراً وإلحاق الهزيمة بمشروع دعاتها التقسيمي.

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