جبريل يشارك في مؤتمر مبادرة القرن الإفريقي في أديس أبابا

شارك الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و وزير المالية و التخطيط الإقتصادي في مؤتمر مبادرة القرن الإفريقي في أديس أبابا، الذي يصادف الذكرى الخامسة لهذا المنبر الحيوي لتعزيز التعاون الإقليمي والتكامل الاقتصادي. يمثل هذا الحدث الهام تأكيدًا على التزامنا المستمر بتعزيز التعاون بين دول القرن الأفريقي لتحقيق نمو مستدام واستقرار طويل الأمد.

أكدت المبادرة التزامها بدعم جهود التعافي في السودان بعد الحرب، من خلال العمل المشترك لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود، وتحقيق تنمية مستدامة.