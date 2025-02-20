المؤتمر التنويري “الخامس عشر” يستضيف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

يستضيف المؤتمر التنويري “الخامس عشر”، لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء “سونا” في الثالثة ظهر الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م، بمجمع الخبير للمؤتمرات بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان، الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حول تطورات الوضع السياسي.