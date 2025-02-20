سياسية
المؤتمر التنويري “الخامس عشر” يستضيف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل
يستضيف المؤتمر التنويري “الخامس عشر”، لوزارة الثقافة والإعلام والذي تنظمه وكالة السودان للأنباء “سونا” في الثالثة ظهر الخميس الموافق ٢٠ فبراير ٢٠٢٥م، بمجمع الخبير للمؤتمرات بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان، الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حول تطورات الوضع السياسي.
يتحدث في المؤتمر الصحفي:\
١/ هشام الزين عيسى المراقب العام للحزب
٢/ يوسف احمد محمد عثمان نائب أمين القطاع السياسي
٣/ عمر خلف الله يوسف الناطق الرسمي أمين الإعلام.
٤/ عثمان سليمان فضل الله أمين قطاع التنظيم
الدعوة موجهة لوسائل الإعلام كافة.
سونا