وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي يصل ود مدني لتفقد أوضاع أبناء أبيي

وصل وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي، برئاسة الأستاذ جلال الجاك أدول، أمين الإعلام والثقافة، إلى مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة، وذلك بهدف تفقد أوضاع أبناء أبيي عقب تحريرها من مليشيات الدعم السريع.

وعقد الوفد اجتماعًا مع مجلس الولاية والإدارات الأهلية، بحضور عدد مقدر من النساء، حيث استمع إلى تقرير مفصل حول الأوضاع في الولاية، إلى جانب تنوير من الإدارة الأهلية حول مستجدات الوضع الراهن.

ومن المنتظر أن يلتقي وفد المجلس بوالي ولاية الجزيرة غدًا، في إطار جهود التنسيق والمتابعة لدعم أبناء أبيي وتعزيز الاستقرار في ولاية الجزيرة.

سونا