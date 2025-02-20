انتخابات حرة ونزيهة .. البرهان يلتقي سفير إيطاليا لدى السودان

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، الاربعاء، سفير إيطاليا المعتمد لدى السودان والمقيم مؤقتا في أديس أبابا.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين في تصريح صحفي أن اللقاء ناقش وقوف إيطاليا بجانب السودان وشعبه مبينا أن وفد السفير يضم مديرة وكالة التنمية وهي من المنظمات التي تعمل في مجالات الزراعة والصحة مبينا أن مواقف إيطاليا محمودة تجاه السودان مشيرا إلى أن موقفها عبر عنه السفير خلال اللقاء مع رئيس المجلس السيادي والذي انتقد فيه إنحراف تقدم وتحولها لمناصرة التمرد مؤكدا دعم إيطاليا وحرصها على وحدة السودان وسلامة أراضيه، مبينا أن رئيس مجلس السيادة قدم تنويرا للسفير الإيطالي بشأن المرحلة المقبلة بالسودان، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تكوين حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء تكنوقراط لاينتمي لأي حزب أو جهة سياسية ومن ثم الانتقال لمرحلة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه عبر السفير الإيطالي ميشيل توماسي عن سعادته بالعودة مجددا للعمل بالسودان بعد ٢٢ شهرا من إندلاع الحرب في السودان مبينا أن مهمته ستكون في مسارين سياسي وإنساني، مبينا أن الاجتماع مع رئيس المجلس السيادي كان اجتماعا مثمرا ومنتجا حيث تم إستعراض مسيرة التعاون بين إيطاليا والسودان، مشيرا الي ان اللقاء تطرق للوسائل والطرق لإنهاء الصراع وكيفية تحقيق وقف إطلاق النار لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا أوضاع حقوق الإنسان في السودان خلال المرحلة الإنتقالية مبينا أن اللقاء تناول أيضا التنسيق بين إيطاليا والإتحاد الأوروبي بشأن تعزيز حالة الإستقرار في السودان.