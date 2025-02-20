علي يوسف يلتقي المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر

التقى د. علي يوسف وزير الخارجية اليوم بالسيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء بدولة قطر.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزھا، كما استعرض أبرز القضايا ذات الإھتمام المشترك وإحكام التنسيق حولھا.

قدم السيد الوزير خلال اللقاء الشكر لدولة قطر حكومة وشعبا لما ظلت تقدمه للسودان من دعم، خاصة خلال أزمته الحالية، وسلم رسالة خطية من السيد رئيس مجلس السيادة موجھة إلى سمو أمير قطر.

كما تطرق سيادته إلى الانتصارات التي تحققھا القوات المسلحة السودانية على مليشيا الدعم السريع المتمردة خلال الفترة الحالية، ومحاولات المليشيا اليائسة للرد على تلك الانتصارات باستھداف المواطنين العزل ومحطات توليد الكھرباء والمستشفيات والمراكز الخدمية.

من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر موقف بلاده الثابت والراسخ في دعم وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفضھا لأي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية وزعزعة استقراره.