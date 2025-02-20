سياسية

وزارة الدفاع تكمل عقد صفقة خاصة بتمليك طائرات مقاتلة باسم “السيادة الجوية”

2025/02/20
طائرة عسكرية

مصادر عسكرية للحدث:
_ وزارة الدفاع تكمل عقد صفقة خاصة بتمليك طائرات مقاتلة باسم “السيادة الجوية”

_ وزير الدفاع يس إبراهيم يس أكمل الإجراءات الخاصة بتمليك الجيش طائرات حديثة ومنظومة دفاع جوي استراتيجي

_ الجيش سيتسلم السرب الأول من الطائرات المقاتلة مطلع مارس المقبل وينتهي التسليم قبل بداية ديسمبر

_ صفقة الطائرات تمت مع “دولة صديقة” بينها وبين السودان علاقات استراتيجية واتفاقيات اقتصادية وعسكرية مشتركة .

الحدث السوداني

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