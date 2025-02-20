سياسية
وزارة الدفاع تكمل عقد صفقة خاصة بتمليك طائرات مقاتلة باسم “السيادة الجوية”
مصادر عسكرية للحدث:
_ وزارة الدفاع تكمل عقد صفقة خاصة بتمليك طائرات مقاتلة باسم “السيادة الجوية”
_ وزير الدفاع يس إبراهيم يس أكمل الإجراءات الخاصة بتمليك الجيش طائرات حديثة ومنظومة دفاع جوي استراتيجي
_ الجيش سيتسلم السرب الأول من الطائرات المقاتلة مطلع مارس المقبل وينتهي التسليم قبل بداية ديسمبر
_ صفقة الطائرات تمت مع “دولة صديقة” بينها وبين السودان علاقات استراتيجية واتفاقيات اقتصادية وعسكرية مشتركة .
الحدث السوداني