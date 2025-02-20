سياسية

الاعيسر: عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية تناولت معلومات غير صحيحة

2025/02/20
خالد الإعيسر
‏قال خالد الأعيسر وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة إن عدد من النقاط التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول بنود الوثيقة الدستورية ونسبتها إلى مصادر مجهولة تناولت معلومات غير صحيحة، وبعضها تكهنات حملت روحاً مزاجية (وغير مهنية)، بالإضافة إلى معلومات غير دقيقة.
وأضاف الاعيسر في منشور على صفحته الرسمية إنه ستقوم الحكومة السودانية بنشر الوثيقة كاملة في الجريدة الرسمية قريبا بتفاصيلها الحقيقية، وعليه، فإنه من المهم عدم الانسياق وراء التكهنات والأخبار الكاذبة.

رصد وتحرير – “النيلين”

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