مناوي: هذا يتوقف علي قدرة صمود المجموعة من تأثيرات التدخل

‏قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

إن ما يجري في نيروبي من التظاهرة السياسية التي جمعت عديد من المجموعات / سياسية واجتماعية وبعضها عسكرية، ضجت بردود الأفعال المحلية والإقليمية ، أولها مخاوف تفكيك الدولة . لا استبعد هذه المخاوف ، ربما تكمن في نوايا الدول الراعية للتظاهرة . إلا إذا كانت هذه التظاهرة مجرد تعبير سياسي وتوحيد هذه المجموعة تحت مظلة واحدة دون السعي والانجرار إلي ما يأذي وحدة السودان وسيادته ، لما لا ؟. هذا يتوقف علي قدرة صمود المجموعة من تأثيرات التدخل.

رصد وتحرير – “النيلين”