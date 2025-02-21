سياسية

مناوي: هذا يتوقف علي قدرة صمود المجموعة من تأثيرات التدخل

2025/02/21
مني أركو مناوي
‏قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:
إن ما يجري في نيروبي من التظاهرة السياسية التي جمعت عديد من المجموعات / سياسية واجتماعية وبعضها عسكرية، ضجت بردود الأفعال المحلية والإقليمية ، أولها مخاوف تفكيك الدولة . لا استبعد هذه المخاوف ، ربما تكمن في نوايا الدول الراعية للتظاهرة . إلا إذا كانت هذه التظاهرة مجرد تعبير سياسي وتوحيد هذه المجموعة تحت مظلة واحدة دون السعي والانجرار إلي ما يأذي وحدة السودان وسيادته ، لما لا ؟. هذا يتوقف علي قدرة صمود المجموعة من تأثيرات التدخل.
رصد وتحرير – “النيلين”

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