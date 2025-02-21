لماذا استدعت الحكومة السودانية سفيرها لدى كينيا؟

استدعت الحكومة السودانية سفيرها لدى كينيا الخميس احتجاجا على استضافة نيروبي اجتماعات تحضيرية لقوات الدعم السريع بهدف إعلان حكومة موازية. واعتبرت الخارجية السودانية استضافة كينيا للاجتماعات “خطوة عدائية”، وأضافت أن “هذا يعني تشجيع تقسيم الدول الإفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها”.

ودافعت وزارة الخارجية الكينية عن استضافتها للاجتماعات واعتبرت في بيان أن الخطوة تتماشى “مع دور تؤديه كينيا في مفاوضات السلام يتطلّب منها توفير منصات غير حزبية لأطراف النزاع للبحث عن حلول”.

الجزيرة – إفريقيا